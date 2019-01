Armando Vara tem três dias para se entregar às autoridades

A juíza titular do processo Face Oculta deu esta segunda-feira três dias para o arguido Armando Vara se apresentar em estabelecimento prisional para cumprir a pena de cinco anos de prisão a que foi condenado, informou fonte judicial citada pela agência Lusa.

"A senhora juíza despachou há pouco o processo seguindo a promoção do Ministério Público", disse à Lusa o juiz presidente da Comarca de Aveiro, Paulo Brandão, explicando que foi concedido o prazo de três dias para Armando Vara se apresentar em estabelecimento prisional, sem o que serão emitidos mandados.

Esta manhã, a CMTV já tinha avançado que o mandado de detenção do antigo ministro socialista já tinha sido emitido e que a pena de prisão a que foi condenado, que será cumprida em Évora, deveria ser consumada ainda hoje.

A condenação de Vara, de Setembro de 2014, transitou em julgado em dezembro, após esgotadas todas as possibilidades de interposição de recurso, no âmbito do processo Face Oculta.