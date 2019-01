Helicóptero da polícia militar brasileira cai numa baía. Há três sobreviventes e um morto

Um helicóptero da polícia militar do estado brasileiro Rio de Janeiro caiu esta segunda-feira, por volta das 9h00 locais (11h00 em Lisboa), na Baía de Guanabara, segundo a polícia. A mesma fonte confirmou que quatro pessoas estavam a bordo do helicóptero no momento da queda. Um dos militares morreu.

Uma faixa da Linha Vermelha, uma das principais vias do Rio de Janeiro, esteve interditada para a operação de resgate, acrescentou a polícia.

De acordo com a imprensa brasileira, os quatro militares a bordo foram resgatados, com vida, e transportados para o hospital, mas, mais tarde, a Polícia Militar revelou a morte de um dos tripulantes, um homem de 37 anos.