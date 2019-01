Tonel: "Renovação de Mathieu é boa opção do Sporting"

Tonel sublinha que Mathieu é um jogador que dá várias opções ao treinador, devido à sua versatilidade. "Pode jogar a lateral, pode jogar a central, bate bem livres, e sai bem a jogar com bola", detalha.

"Olhando ao rendimento desportivo, penso que é uma boa opção. Ainda este fim-de-semana, contra o FC Porto, para mim, foi o melhor em campo. Tem feito boas exibições, vê-se que está comprometido, apesar da idade está com ambição, está bem. Agora, há aqui a questão física e da idade. Porque, naturalmente, olhando ao rendimento desportivo do passado, não tenho dúvidas que é uma boa opção", salienta.

O antigo central acredita que manter o central internacional francês, de 35 anos, no plantel verde e branco é "uma boa opção do Sporting".

Sporting quase arredado do título

Nesta entrevista a Bola Branca, Tonel aborda, também, as aspirações do Sporting no campeonato.

Para o antigo central leonino, "será difícil ser campeão", devido à diferença pontual para o FC Porto. Por isso, sugere que o Sporting "pense jogo a jogo", sabendo que tem três equipas à frente e que "será muito difícil" chegar ao primeiro lugar.

De qualquer modo, enquanto houver uma diferença pontual que permita pensar assim, o Sporting terá de "acreditar e ir ganhando" os jogos e esperar que os outros "escorreguem aqui e ali".