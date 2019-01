Manuel Cajuda já não é treinador do Académico de Viseu

A SAD do Académico de Viseu anunciou a saída de Manuel Cajuda do comando técnico da equipa de futebol. O treinador, que esteve ausente do banco nas últimas jornadas, por motivos de saúde, pediu para sair, de acordo com comunicado emitido pela SAD.

O acordo foi fechado ainda antes do jogo de ontem com o Farense. Cajuda sai após uma vitória da equipa, por 2-1, sobre os algarvios. Floris Schaap, que era adjunto de Cajuda e orientou o Viseu nas últimas jornadas, é o novo treinador.

O holandês, de 53 anos, é assistente de Manuel Cajuda desde 2009 e foi treinado por ele no Portimonense, no Torreense e no Braga. O Académico de Viseu ocupa o 13º posto da II Liga.