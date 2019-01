Odivelas tem "argumentos muito fortes" para ser Cidade Europeia do Desporto em 2020

O presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Hugo Martins, acredita que a sua cidade tem todos os argumentos para suceder a Portimão, em 2020, como Cidade Europeia do Desporto.

Penafiel, Anadia e Odivelas ficam a saber, na sexta-feira, quem receberá a eleição. Hugo Martins esteve esta segunda-feira nas Manhãs da Renascença e acredita que Odivelas apresentou "argumentos muito fortes" para ter "sucesso no resultado final".

"Estou otimista, estou com certeza expectante e atento, mas acredito que com a argumentação que apresentámos, o conjunto de equipamentos, o nosso vasto e transversal movimento associativo intergeracional, conseguimos encontrar os meios e argumentos próprios para convencer a Comissão de Avaliação de que temos e merecemos ser Cidade Europeia do Desporto em 2020, pelo trabalho que temos vindo a desenvolver nesta área", afirmou o presidente da Câmara de Odivelas.



O anúncio será feito em Portimão, quando arrancar o programa da capital de 2019. Hugo Martins tem "francas expectativas" de que a eleição sorrirá a Odivelas. Se não, aceitará o resultado com bom perder:



"Se formos bem-sucedidos, faremos uma festa e conseguiremos, em 2020, potenciar e alavancar ainda mais o desporto no concelho de Odivelas. Se não formos bem-sucedidos, também saberemos com 'fair-play' e com respeito dar os parabéns aos vencedores."