Luís Filipe Vieira deve anunciar esta tarde a continuidade de Bruno Lage

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, fará uma declaração aos jornalistas antes da conferência de imprensa de Bruno Lage, treinador interino, às 15h30 desta segunda-feira, de antevisão do jogo frente ao Vitória de Guimarãoes, para a Taça de Portugal.

Segundo a imprensa desportiva, o líder encarnado deverá anunciar a continuidade de Bruno Lage no comando da equipa principal de futebol até ao final da época. Vem a propósito, uma vez que esta será a primeira conferência de imprensa do ainda técnico interino das águias: Lage não falou na véspera dos dois primeiros jogos, frente a Rio Ave e Santa Clara.

O Benfica venceu os dois jogos disputados com Bruno Lage, após a derrota em Portimão que afastou Rui Vitória. Primeiro, 4-2 na receção ao Rio Ave. Depois, 2-0 na visita ao Santa Clara. Com o empate no clássico entre Sporting e FC Porto, os encarnados conseguiram reduzir para cinco a desvantagem para os dragões, que lideram o campeonato.

As águias disputam os quartos-de-final na terça-feira, às 20h45, no Estádio D. Afonso Henriques. O Vitória de Guimarães-Benfica tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.