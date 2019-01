Doumbia esperado em Alvalade para fazer exames médicos

O Sporting está muito perto de garantir a contratação de Idrissa Doumbia, do Akhmat Grozny, de acordo com o jornal "Record".

A publicação explica que, contrariamente ao noticiado na semana passada, só esta segunda-feira é que médio costa-marfinense, de 20 anos, é esperado em Alvalade, para a realização de exames médicos. O acordo entre o Sporting e o clube russo é total e, uma vez completada a bateria de exames, Doumbia assinará contrato para as próximas quatro temporadas e meia. A viagem está marcada para as próximas horas.

Ainda segundo o "Record", o negócio custará ao Sporting cerca de 2,5 milhões de euros. O jornal "A Bola" acrescenta que o médio-defensivo poderá custar mais meio milhão, mediante o cumprimento de objetivos.

Falta apenas limar as últimas arestas do contrato com Idrissa Doumbia, algo que não deverá fazer a transferência cair, garante o "Record". O trinco de 1m87 assinará, então, contrato válido até junho de 2023.

Doumbia, que completou a formação nos belgas do Anderlecht e custou 1,25 milhões de euros ao Akhmat Grozny no verão, será o terceiro reforço de inverno do Sporting, depois de Luiz Phellype (ex-Paços de Ferreira) e Francisco Geraldes (voltou do empréstimo ao Eintracht Frankfurt).