Sporting segura Mathieu até 2020

O Sporitng terá acionado uma cláusula no contrato de Jérémy Mathieu, no valor de um milhão de euros, que permite segurar o central francês até junho de 2020, segundo avança o jornal "A Bola", esta segunda-feira.

Explica a publicação que o contrato original de Mathieu incluía uma prerrogativa que permitia a rescisão logo no final da primeira época caso o defesa não realizasse um número mínimo de jogos. Mathieu ultrapassou esse número: fez 48 jogos e assumiu-se como indiscutível.

Ultrapassado o número mínimo de jogos fixado para a renovação, o Sporting acionou a cláusula e garantiu a continuidade do internacional francês, de 35 anos, até junho de 2020, pagando um milhão de euros à empresa que o representa. Esta época, Mathieu já perdeu oito jogos, mas não pára desde outubro. Está posta de parte a sua saída em janeiro.

No total, o Sporting já despendeu um milhão de euros com Mathieu, excluindo salários. Três milhões de prémios de assinatura e um milhão para os seus representantes, mais este milhão pela renovação. Além disso, revela "A Bola", o vencimento do central - de dois milhões de euros limpos por época - vai reduzindo ao longo da duração do contrato.