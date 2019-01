Rui Vitória: "Benfica é passado"

Rui Vitória garante que já atirou o Benfica para trás das costas. Pouco mais de uma semana depois de deixar a Luz, o treinador abraça novo projeto, agora no Al Nassr, da Arábia Saudita, clube por que vai fazer a sua estreia na terça-feira.

O ex-treinador encarnado viajou no domingo à noite para Riade num voo privado. À partida, no aeroporto, em declarações aos jornalistas, garantiu que já não pensa no que deixou para trás.

"O Benfica é passado. Parto para um novo projeto. Tenho de pensar no próximo clube, vou com vontade e terminação. Vou ser o mais atencioso possível com o que são os costumes e a realidade do novo país e vou com vontade de fazer boa figura e voltar ao futebol português, porque é algo que gosto", assumiu o técnico.

Rui Vitória admitiu que o sentimento é "agridoce", pela mudança de país e de vida. Uma coisa mantém-se constante: o treinador vai representar o novo clube "com grande determinação e grande vontade".

"Quero representar bem o futebol português", afiançou Vitória, que abordou a possibilidade de cumprimentar o treinador do Al Hilal, da Arábia Saudita - Jorge Jesus: "Isso são coisas de pormenor."