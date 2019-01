Bombeiros tentam resgatar criança presa em poço a 110 metros de profundidade

Com a ajuda de uma sonda, a equipa de resgate conseguiu localizar a criança de dois anos que caiu há mais de 18 horas dentro de um poço de mais de 100 metros de profundidade na Serra de Totalá, em Espanha.

Os bombeiros introduziram uma sonda pelo buraco de 20 centímetros de diâmetro e conseguiram identificar um bolsa com brinquedos do menino. O mecanismo, com vídeo, chegou até aos 80 metros de profundidade.

Dada a complexidade da situação, empresas da região com tecnologia que permite chegar ao fundo deste poço, já se ofereceram para ajudar. “Contamos com a oferta apresentada de várias empresas especializadas, que oferecem soluções para situações destas. A verdade é que ninguém está preparado tecnicamente para resgatar um corpo num espaço tão estreito, mas evidentemente, existe tecnologia para aceder a locais estreitos e fundos, como é o caso, e todas estão a ser levadas em conta”, disse aos jornalistas Maria Gámez, subdelegada do governo em Málaga.