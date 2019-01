Bombeiros espanhóis tentam resgatar criança presa em poço de 110 metros de profundidade

Com a ajuda de uma sonda, a equipa de resgate conseguiu localizar a criança de dois anos que caiu há mais de 18 horas dentro de um poço de mais de 100 metros de profundidade na Serra de Totalá, em Espanha.

Os bombeiros introduziram uma sonda pelo buraco de 20 centímetros de diâmetro e conseguiram identificar um bolsa com brinquedos do menino. O mecanismo, com vídeo, chegou até aos 80 metros de profundidade.