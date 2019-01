Nápoles e Inter de Milão avançam para os "quartos" da Taça

O Nápoles e o Inter de Milão asseguraram, este domingo, a passagem aos quartos-de-final da Taça de Itália.

Os napolitanos bateram o Sassuolo por 2-0, com golos de Milik, aos 15 minutos, e de Fabián Ruiz, aos 74, com Mário Rui a titular.

Os milaneses golearam o Benevento, por 6-2. João Mário entrou na segunda parte, com o jogo já resolvido por Icardi, Candreva e Lautaro Martínez - os dois últimos "bisaram". Insigne e Bandinelli reduziram.

A Fiorentina também avançou para os "quartos", com um triunfo, por 2-0, no terreno do Torino. Federico Chiesa resolveu com um "bis".