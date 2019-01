Oliveirense bate Ovarense e continua no topo com Benfica e FC Porto

A Oliveirense derrotou a Ovarense, este domingo, no jogo grande da 14.ª jornada de basquetebol.

A equipa de Oliveira de Azeméis foi a Ovar vencer por 80-64, o que lhe permite manter o segundo lugar do campeonato, com 27 pontos. A Ovarense cai para quarto, com 22 pontos.

Em primeiro, com 28 pontos, está o Benfica, que venceu na visita ao Lusitânia. O FC Porto triunfou no terreno do Terceira, por 85-73, e sobe ao terceiro lugar, com 24 pontos.