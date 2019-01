Mónaco trava Marselha com dois portugueses em campo

Marselha e Mónaco empataram, este domingo, a um golo, em jogo da jornada 19 da Liga francesa.

O Marselha esteve em vantagem a partir dos 13 minutos, fruto do golo de Maxime Lopez. Ao minuto 38, Youri Tielemans empatou a contenda. Rony Lopes foi titular pelos monegascos, Rolando pelo Marselha.

Este empate não é satisfatório para as duas equipas. O Marselha fica no nono lugar, com 28 pontos. O Mónaco continua no penúltimo lugar, com 14 pontos, menos quatro que a primeira equipa acima da linha de água.

Outros resultados



Dijon 1-1 Montpellier

Nantes 0-1 Rennes

Toulouse 1-2 Estrasburgo