Real Madrid vê-se aflito para derrotar Bétis de William Carvalho

O Real Madrid sofreu para vencer o Bétis - que teve William Carvalho no onze -, este domingo. Apesar dos apuros, a formação madrilena igualou o Sevilha no terceiro lugar da La Liga, com 33 pontos e a dez do Barcelona.

Quando Luka Modric abriu o ativo, aos 13 minutos, com um remate à entrada da área, o jogo parecia encaminhado para uma vitória "merengue" mais tranquila do que o esperado. Contudo, aos 67 minutos, Sergio Canales, ex-Real Madrid, restabeleceu o empate. Perante tal "traição", só fazia sentido que o próximo golpe fosse idêntico.

Assim foi. Aos 88 minutos, o ex-Bétis Dani Ceballos aproveitou a má cobertura do guarda-redes ao seu poste para dar a vitória ao Real Madrid. O médio pediu desculpa aos adeptos da casa que o formou.