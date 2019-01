Japão e Qatar avançam para os "oitavos" para Taça Asiática

O Qatar e o Japão asseguraram, este domingo, a passagem aos oitavos-de-final da Taça Asiática, que decorre nos Emirados Árabes Unidos.

Os anfitriões do Mundial 2022 golearam a Coreia do Norte, por 6-0, e passaram a somar seis pontos, subindo ao primeiro lugar do grupo E, em igualdade com a Arábia Saudita. Líbano e Coreia não têm pontos.

Os japoneses bateram o Omã por 1-0, com um golo de penálti de Haraguchi. Sem Shoya Nakajima, do Portimonense, que falhou a competição por lesão, o Japão passou a somar seis pontos. Está no segundo lugar do grupo F, com os mesmos pontos do Uzbequistão, que é primeiro. Omã e Turcomenistão não têm qualquer ponto.