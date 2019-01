Adjunto de Pepa: "Tondela foi condicionado"

O treinador adjunto do Tondela, Nuno Pereira, teceu sérias críticas à atuação da equipa de arbitragem - um penálti contra, vermelho ao capitão e expulsão de Pepa - na derrota diante do Desportivo de Chaves.

Em declarações à Sport TV, o adjunto de Pepa sublinhou que o Tondela "saiu de casa para disputar um jogo e para o ganhar", mas que "foi condicionado". "O Tondela é uma equipa com boa organização, bons princípios de jogo, bons valores. Fomos condicionados na abordagem ao jogo. O que nos aconteceu foram fatores externos", apontou.

Pepa foi expulso ainda na primeira parte, assunto sobre o qual Nuno Pereira tinha vontade de dizer algo que "podia ser demasiado forte".

"Prefiro não dizer nada. Prefiro que as pessoas competentes estejam atentas. O futebol é emoção, deixem as pessoas viver a emoção do futebol. Eu estou perto, sei o que ele [Pepa] disse, ouvi bem. Mas certamente que nos relatórios darão outras explicações", insinuou.

Quanto ao jogo, Nuno Pereira enalteceu a "entrada forte" do Tondela e, depois de "certas situações", a forma como "reagiu e mesmo em inferioridade numérica" conseguiu criar oportunidades para marcar.

"Tivemos as melhores oportunidades do jogo, mas infelizmente não conseguimos concretizá-las", lamentou o adjunto de Pepa.