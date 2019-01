Tottenham é a última vítima do conto de fadas pós-Mourinho do Manchester United

O Manchester United só sabe ganhar desde a saída de José Mourinho. Com Ole Gunnar Solskjaer, os "red devils" já vão em seis vitórias consecutivas - cinco para a Premier League -, a última no terreno do Tottenham, este domingo.

Um triunfo do United, por 1-0, em pleno Wembley, que surgiu pelos pés de Marcus Rashford e que foi garantido pelas mãos de David De Gea. O avançado inglês marcou o único golo da partida aos 44 minutos, na sequência de um contra-ataque. A partir daí, foi o "show" do guarda-redes espanhol, que parou tudo o que havia para parar, fosse com as mãos ou com os pés, e terminou o jogo com 11 defesas.

Com esta vitória, o Manchester United sobe ao sexto lugar, com 41 pontos, os mesmos do Arsenal, que está na quinta posição, a última que dá acesso certo às provas europeias. O Liverpool lidera com 57 pontos.