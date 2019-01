Adjunto de Silas não inclui Belenenses na luta pela Europa

O treinador adjunto do Belenenses, Tiago Teixeira, não inclui os azuis na luta pela Europa. O adjunto de Silas admite que a sua equipa teve dificuldades frente ao Nacional, mas considera que a vitória foi justa.

Em declarações à Sport TV, Tiago Teixeira reconheceu que o Belenenses sabia "que ia ser muito difícil" jogar na Choupana, "pelas condições climatéricas".

"Na primeira parte tivemos dificuldades, algum mérito do Nacional e algum demérito nosso. Conseguimos corrigir na segunda parte, tivemos mais posse e aproveitámos a profundidade, que foi um fatores que influenciaram a vitória", considerou o adjunto do Belém.

Tiago Teixeira não inclui o Belenenses na corrida pelos lugares europeus, apesar de estar em sexto lugar, com os mesmos pontos do quinto, último posto de acesso às competições da UEFA. Ainda assim, salientou a qualidade do plantel:

"É um Belenenses com mais três pontos, com 28 pontos, estamos no lugar em que devíamos estar, com os pontos que devíamos fazer. Só quem não conhece estes jogadores é que pode duvidar. É um grupo recheado de valor, com jogadores que já jogaram nos primeiros quatro classificados, alguns internacionais."