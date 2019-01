Paços de Ferreira cimenta liderança da II Liga

O Paços de Ferreira solidificou a liderança da II Liga, este domingo, com uma vitória no terreno da Cova da Piedade, por 3-0.

Os golos da equipa de Vítor Oliveira foram marcados aos 44, 50 e 60 minutos. Paul Ayongo foi quem inaugurou o marcador, Wagner ampliou a vantagem e Pedrinho deu forma à goleada fa formação pacense.

O Paços passa a ter 40 pontos e ganha, à condição, uma vantagem de seis sobre o Famalicão, segundo classificado, e 10 sobre o Estoril, que é terceiro. Famalicenses e estorilistas jogam entre si na segunda-feira.

Nota, ainda, para a vitória do FC Porto B sobre o Vitória de Guimarães B, por 1-0. Madi Queta marcou o golo do triunfo portista, ao minuto 81.

O Braga B venceu em casa do Benfica B, por 3-2. Chris Willock adiantou as águias, André Ribeiro empatou. Nuno Santos devolveu o Benfica à frente do marcador, aos 71 minutos, mas Henry restabeleceu a igualdade dois minutos depois e, aos 80, Ibrahima Camará consumou a reviravolta.

A Académica recebeu e bateu o Varzim, por 2-0, e ascendeu ao quinto posto, com 27 pontos, a sete dos lugares de subida. Os poveiros falham o "ataque" ao sétimo lugar do Mafra e mantêm-se na 11.ª posição.

Todos os resultados



Cova da Piedade 0-3 Paços de Ferreira

Benfica B 2-3 Sporting de Braga B

Académico de Viseu 2-1 Farense

Mafra 1-2 Sporting da Covilhã

FC Porto B 1-0 Vitória de Guimarães B

Académica 2-0 Varzim



Arouca 0-0 Oliveirense

[notícia atualizada às 19h07]