Bruno Gaspar tem traumatismo na anca

Bruno Gaspar sofreu um traumatismo na anca durante o clássico com o FC Porto, que terminou empatado, em Alvalade. O Sporting detalhou a lesão do defesa este domingo, dia em que iniciou a preparação da visita ao Feirense, para os quartos-de-final da Taça de Portugal.

Gaspar foi substituído, logo no início da segunda parte do clássico, por Stefan Ristovski. Este domingo, o lateral-direito esteve ausente do relvado, entregue aos cuidados do departamento clínico dos leões.

Também Fredy Montero, em tratamento ao traumatismo sofrido frente ao Tondela, e Rodrigo Battaglia, em tratamento após cirurgia à lesão num joelho, que o arreda do resto da época, constam no boletim clínico.

Os jogadores que foram titulares frente ao FC Porto, mais Ristovski, fizeram trabalho de recuperação, no ginásio. Os restantes, incluindo os suplentes Raphinha e Petrovic, trabalharam como normalmente.

Os leões voltam a treinar na segunda-feira, às 10h30, para preparar a festa da Taça. Jogo que se realizará às 20h45 de quarta-feira, no Estádio Marcolino de Castro. O Feirense-Sporting terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.