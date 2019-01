Penafiel tropeça e perde terreno na luta pela subida

O Penafiel perdeu, este sábado, no terreno do Leixões, por 2-1, e deixou passar a oportunidade de se colocar a cinco pontos da zona de subida.

Dois golos do avançado brasileiro Pedro Henrique, de 22 anos, um aos 69 minutos e o outro aos 77, de grande penalidade, colocaram o Leixões na frente. Abreu reduziu para lá do minuto 90, mas não foi suficiente.

Com isto, o Penafiel não sai do quinto lugar, com 26 pontos. O Paços de Ferreira soma 37 e o Famalicão 34, sendo as duas equipas em lugares de promoção, com menos um jogo, e mais 11 e oito pontos que o Penafiel, respetivamente. O Estoril é terceiro, com 30 pontos e também menos um jogo, e o Benfica é quarto, com 28 pontos e menos dois jogos que o Penafiel.

O Leixões tem tudo para ficar satisfeito. Os Bebés do Mar passam a somar 21 pontos, colocando-se no décimo lugar, com mais sete pontos que a primeira equipa abaixo da linha de água, o Arouca, embora msi um jogo.