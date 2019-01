Salah conserva liderança do Liverpool

O Liverpool venceu, este sábado, na visita ao Brighton, na 22.ª jornada da Premier League. Resultado que permite aos "reds" manterem a vantagem de sete pontos - quatro se o Manchester City ganhar - na liderança.

Foi com um golo de Salah, aos 51 minutos, de grande penalidade que o conjunto de Jurgen Klopp conseguiu a vitória. O português Rafael Camacho foi chamado, mas não saiu do banco do Liverpool.

Camacho, extremo de 18 anos que também pode jogar a lateral-direito, esteve muito perto de ser emprestado ao Sporting. Contudo, as lesões no setor defensivo levaram Klopp a manter Rafael Camacho em Anfield.

Outros resultados



West Ham 1-0 Arsenal

Burnley 2-1



Cardiff 0-0 Huddersfield

Crystal Palace 1-2 Watford

Leicester City 1-2 Southampton