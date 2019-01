Casillas fica "triste" por deixar dois pontos em Alvalade

Iker Casillas ficou insatisfeito com empate do FC Porto no terreno do Sporting, visto que queria os três pontos.

Em declarações à Sport TV, no final da partida, o guarda-redes revelou que os dragões voltam "tristes" ao Porto, porque queriam os três pontos. "Tínhamos a intenção de ganhar, mas infelizmente não conseguimos. O empate deixa um sabor amargo", reconheceu.

Casillas viu "um jogo difícil" para ambas as equipas e considerou que "houve demasiado respeito mútuo", especialmente na primeira parte. "No segundo tempo vimos mais Porto, a controlar a bola. Podíamos ter marcado, mas eles também tiveram uma ou outra ocasião", assumiu o guardião, que ficou "com mau sabor de boca" por ver interrompida a série de 18 vitórias consecutivas do FC Porto:

"Estamos habituados a conquistar os três pontos em cada jogo e sair com um ponto de Alvalade deixa-nos tristes. Tivemos muito mais bola mas às vezes ela não entra e isso aconteceu-nos".

O Sporting deixa o Sporting "a uma distância considerável", oito pontos, do FC Porto, mas Casillas não tira os leões da corrida ao título. Quanto à sua equipa, o guarda-redes espanhol espera uma segunda volta ao nível da primeira: "A primeira volta foi sensacional e temos de continuar na segunda volta com estes números."