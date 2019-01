Mónaco garante William Vainqueur por empréstimo

O Mónaco anunciou, este sábado, a contratação de William Vainqueur ao Antalyaspor, por empréstimo.

Ainda na véspera, esta transferência estava posta de parte, depois de o médio defensivo francês, de 30 anos, ter falhado os testes médicos. Até Thierry Henry, treinador dos monegascos, já tinha dado Vainqueur por perdido, em conferência de imprensa. No entanto, a vontade do técnico em contar com o médio acabou por inverter o texto.

Assim, Vainqueur reforça o Mónaco até ao final da temporada, por empréstimo do Antalyaspor. Ajuda preciosa para o Mónaco se manter na Ligue 1 - para já, está em 19.º, em zona de despromoção, com 13 pontos.