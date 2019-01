Alex de Minaur estreia-se a vencer torneios ATP

O tenista australiano Alex de Minaur conquistou, este sábado, o primeiro título da carreira no circuito ATP, ao vencer o italiano Andreas Seppi, na final do ATP 250 de Sydney, na Austrália.

A jogar na sua cidade natal - onde em 2018 atingiu a primeira final de um torneio do circuito principal -, De Minaur, número 19 do "ranking" ATP, derrotou Seppi, 37.º do mundo, por 7-5, 7-6 (7-5), em 2h06.

Este é um resultado à atenção de Pedro Sousa. De Minaur, de 19 anos, será rival do português, número 103 da hierarquia mundial, na primeira ronda do Open da Austrália, primeiro torneio do Grand Slam do ano.