I Liga

Leão e dragão empatam e quem sorri são os rivais

12 jan, 2019 - 12:50 • Inês Braga Sampaio

Sporting 0-0 FC Porto. Os leões colocaram ponto final na série de 18 vitórias consecutivas dos dragões, no entanto, continuam a oito pontos do topo. Nulo que deixa o FC Porto ligeiramente mais contente - empatou na casa do rival, mas cede terreno ao Benfica. Recorde os melhores momentos em rr.sapo.pt.