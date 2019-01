Celta de Vigo de Miguel Cardoso soma quarto jogo sem vencer

O Celta de Vigo, orientado pelo português Miguel Cardoso, somou a terceira derrota consecutiva no terreno do Rayo Vallecano por 4-2.

A grande figura da partida foi De Tomás, que apontou um "hat-trick" na equipa dos arredores de Madrid.

O avançado português Bebé apontou o último golo da partida, aos 91 minutos.

Esta é a terceira derrota seguida da equipa do Celta e o quarto jogo sem vencer. O emblema do norte de Espanha segue em 14º lugar da La Liga, com 21 pontos em 19 jogos e pode cair nesta jornada até à 17ª posição.