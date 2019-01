Sem espaço no FC Porto, Jorge pode seguir para o Flamengo

O Flamengo está interessado na contratação do lateral esquerdo do FC Porto, Jorge. O brasileiro está no Dragão por empréstimo do Mónaco, mas não conseguiu disputar a posição com Alex Telles, que continua indiscutível nas opções de Sérgio Conceição.

Jorge fez apenas três jogos na equipa principal: contra o Vila Real, a contar para a Taça de Portugal, frente ao Varzim, para a Taça da Liga, e contra o Galatasaray, na Liga dos Campeões.

O portal brasileiro "Esporte24" falou com o lateral portista que admitiu o interesse do Fla na sua contratação.

Formado no Flamengo, Jorge deixou a formação brasileira em 2016 para assinar pelo Mónaco.