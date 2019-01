Rafael Leão ajuda Lille a cimentar segundo lugar

O avançado português Rafael Leão esteve em destaque na vitória do Lille por 3-1 no terreno do Caen.

Leão, ex-Sporting, marcou o segundo golo da formação francesa, aos 20 minutos. Pepe e Luiz Araújo apontaram os outros dois golos do Lille.

Para além de Rafael Leão, José Fonte foi também titular. Edgar Ié ficou no banco, Xeka e Rui Fonte ficaram de fora da ficha de jogo por lesão.

Com este resultado e aproveitando o deslize do Lyon, o Lille isolou-se no segundo lugar da Ligue 1, com 37 pontos, mais quatro do que terceiro classifiado Lyon.