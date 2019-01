Feirense e Aves empatam e continuam em zona de despromoção

O Desportivo das Aves e o Feirense não foram além de um empate a uma bola, em partida a contar para a 17ª jornada da I Liga.

Numa partida disputada na Vila das Aves, a equipa de Manuel Mota entrou a vencer com um golo de Farina já perto do intervalo, aos 44 minutos.

Os comandados de Nuno Manta Santos chegaram ao empate no arraque do segundo tempo, pela autoria de Valencia, que tem estado em destaque nesta equipa fogaceira.



Com este resultado, nenhuma das formações consegue fugir à zona de despromoção e o Feirense mantém a distância de um ponto em relação ao Aves.

O Feirense é 16º classificado com 13 pontos em 17 jogos disputados, enquanto que o Aves segue no penúltimo lugar, 17º, com 12 pontos somados. Em último lugar segue o Chaves com nove pontos.