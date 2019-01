Jorge Jesus não será o sucessor de Rui Vitória. "Vou ficar no Al Hilal"

Jorge Jesus colocou um ponto final nos rumores que o associavam a um regresso ao Benfica. O atual técnico do Al Hilal garantiu que vai ficar no emblema da Arábia Saudita pelo menos até ao final do contrato:

"Tenho contrato até junho e vou ficar no Al Hilal até aí. E ainda tenho mais um ano de opção", vincou.

Jorge Jesus saiu do Benfica em 2015, após a conquista do bicampeonato, e assinou pelo Sporting. Em Alvalade, conquistou uma Taça de Liga e uma Supertaça, mas falhou o objetivo do campeonato. Jesus deixou Alvalade no verão e, atualmente, treina o Al Hilal, da Arábia Saudita.