Benfica qualifica-se para as meias-finais da Taça da Liga

O Benfica garantiu presença nas meias-finais da Taça da Liga de futsal ao vencer o Futsal Azeméis por 7-1, num jogo disputado no Pavilhão Multiusos de Sines.

O atual detentor do título venceu com golos de Raúl Campos, Robinho, André Coelho, Bruno Coelho (2) e Chaguinha (2)

Já sem o Sporting em competição, o Benfica é agora o grande candidato à conquista do título. Na meia-final terá confronto marcado com o Modicus. Elétrico e Braga também disputam um lugar na final

As meias-finais disputam-se no sábado e a grande final está marcada para as 19h00 de domingo.