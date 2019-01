Elétrico surpreende e elimina o Sporting da Taça da Liga

O tricampeão nacional Sporting caiu nos quartos-de-final da Taça da Liga de futsal, após ser eliminado na cobrança de grandes penalidades pelo Elétrico.

A equipa de Portalegre venceu nos penáltis após um empate a três bolas no tempo regulamentar. O Sporting chegou a estar com uma desvantagem de 3-1 e empatou no último minuto da partida.

Diogo Basílio, guarda-redes do Elétrico, defendeu duas grandes penalidades e confirmou a presença nas meias-finais.

O Elétrico, atual nono classificado da I Liga, vai agora defrontar o quarto classificado Braga nas meias-finais. O Modicus, outro semi-finalista, espera o desfecho da última partida dos quartos-de-final entre Futsal Azeméis e Benfica.