Pepe convocado para o clássico

Pepe está na lista dos 21 convocados do FC Porto para o clássico frente ao Sporting, em Alvalade, no sábado. Pepe seguiu viagem com o resto da comitiva azul e branca para Lisboa e poderá mesmo ser opção.

O central regressou ao FC Porto esta semana e o clube anunciou na quinta-feira que o internacional português já estaria inscrito na Liga de Clubes.

Em conferência de imprensa, Sérgio Conceição tinha mantido o "tabu" em relação à eventual estreia de Pepe neste regresso ao FC Porto, clube que representou entre 2004 e 2007. "Está tudo 'OK' em termos burocráticos e está disponível, mas nunca digo equipas ou convocatórias em véspera de jogo. Não o vou fazer hoje", disse o técnico dos dragões.

Fernande Andrade, outro dos reforços de inverno do FC Porto, também voltou a ser convocado por Sérgio Conceição. O extremo brasileiro estreou-se na última partida frente ao Nacional.

O Sporting-FC Porto arranca às 15h30 deste sábado, no Estádio de Alvalade. Jogo com relato na antena da Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.



Os convocados:

Guarda-redes: Casillas, Fabiano, Vaná

Defesas: Pepe, Militão, Felipe, Mbemba, Alex Telles e Maxi Pereira

Médios: Óliver, Herrera, Danilo, Sérgio Oliveira, Hernâni, Brahimi e Corona

Avançados: Marega, Adrián López, André Pereira, Tiquinho Soares e Fernando Andrade