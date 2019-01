Benfica reage à decisão do tribunal no caso dos e-mails. "Agora é hora da justiça"

O Benfica já reagiu à decisão do Triunal do Juízo Central Cível do Porto de levar o processo sobre a divulgação dos e-mails a julgamento. "Agora é hora da justiça", escreveu o clube no site oficial.

Em causa está uma queixa do Benfica ao FC Porto, depois dos dragões terem divulgado correspondência privada do clube encarnado no Porto Canal. Sem acordo entre as partes, o caso avança para os tribunais, com o Benfica a exigir ao FC Porto e ao referido canal uma indemnização de 17,7 milhões de euros por dano de violação de correspondência privada.

Na "newsletter" "Benfica News", as águias reagiram à decisão: "O FC Porto irá sentar-se no banco dos réus na sequência do processo cível movido pelo Benfica pela divulgação criminosa da sua correspondência privada no Porto Canal. Segue-se o julgamento e importa recordar que a este processo cível juntam-se outros processos interpostos contra o FCP no âmbito criminal. A hora é da justiça".

O FC Porto avançou igualmente com uma contravenção, exigindo uma indemnização de valor não divulgado. Na audência preliminar, o FC Porto esteve representado pelo advogado Jorge Cernadas e o Benfica por Gonçalo Malheiro.