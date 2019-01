Papa visita convento de clausura

O Papa Francisco visitou esta sexta-feira um convento de freiras clarissas, em Spello, a cerca de 170 quilómetros de Roma.

A visita não constava da agenda do Papa, e os meios de comunicação apenas foram informados posteriormente, através de uma curta nota da Sala de Imprensa da Santa Sé.

Segundo a nota enviada à Renascença, a visita do Papa teve como objetivo encorajar as freiras.

O Papa aproveitou a passagem pelo convento para celebrar missa com as irmãs e para rezar e almoçar com elas.