​Estacionamento pago. Sim ou não? Os moradores de Benfica decidem

A Junta de Freguesia de Benfica, em Lisboa, está a auscultar a população sobre o estacionamento automóvel.

"Concorda com o estacionamento regulado e tarifado pela EMEL?" é a questão no boletim de voto. Depois de conhecidos os resultados , a Junta de Freguesia tomará uma decisão e comunica-la-á à EMEL.

Joaquim Ferreira, um dos primeiros a votar, é claro na defesa de que o estacionamento deve ser pago: “Vêm todos do metro para aqui, porque não tem parquímetros. Nós é que somos os grandes prejudicados. Chegamos aqui, às sete da tarde, e vemos as pessoas que saem dos empregos a virem buscar o carro. Nós somos sempre prejudicados.”

Joaquim Ferreira exige que o estacionamento seja pago tal como já acontece na freguesia vizinha de São Domingos de Benfica: “Nós queremos o parquímetro como há ali a partir do Califa para baixo. Porque é que nós não temos?”

Nesta "sondagem à boca das urnas" feita pela Renascença, a opinião parece unânime. Maria Conceição diz que, se retira o carro durante o dia, já não consegue voltar a estacionar. “Há pessoas que, às seis e meia da manhã, estão à espera que moradores saiam para pôr lá o carro. O carro está lá durante todo o dia. Eu penso que com a EMEL e a pagar haverá mais circulação”, diz.

Maria da Graça, por sua vez, fala em “assalto” para descrever a situação. “Se tivermos parquímetro, não somos assaltados por toda a gente que não quer pagar e vai ali para a minha praceta. Assim, vai acumular aquela acumulação de gente. Às vezes queremos sair e, quando voltamos, queremos parar o carro só para ir a casa e os moradores não temos espaço", queixa-se.

As respostas parecem seguir no mesmo sentido. Os resultados são só conhecidos ao final de sábado, altura que fecham as urnas no centro comercial Fonte Nova.