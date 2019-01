Sporting readquire Chaby e cede-o ao Estoril

O Sporting readquiriu parte de Filipe Chaby e, de imediato, cedeu o atleta ao Estoril até ao final da época.

O médio de 24 anos, que cumpria a segunda época ao serviço do Belenenses SAD, após contratação aos leões, é "resgatado" pela SAD verde e branca, que recomprou 40% dos direitos económicos, passando a deter 90% do passe de Chaby.

Apresentado oficialmente nos "canarinhos", envolvidos na luta pelo regresso à Primeira Liga, o centrocampista confessa que "o objetivo passa por estar a 100% fisicamente e ajudar o Estoril a atingir a subida".

Chaby realizou apenas um jogo na presente época, devido a problemas físicos.

Juntamente com o médio da formação do Sporting, chega à Amoreira André Leal, que ontem se havia desvinculado do Paços de Ferreira.