Lippi deixa Eriksson com pé e meio fora da Taça Asiática

Dois jogos, duas derrotas. As Filipinas estão com pé e meio fora da Taça da Àsia, depois do pesado desaire sofrido diante da China (0-3), esta sexta-feira, para a segunda jornada do Grupo C.

Num jogo de sentido único, um "bis" de Lei Wu e outro "tento" de Yu Dabao, que em Portugal representou Benfica, Desportivo das Aves, Olivais e Moscavide e Mafra.

Os chineses, comandados por Marcello Lippi, isolam-se à condição no topo da tabela, com seis pontos, ficando agora à espera do que faça a Coreia do Sul de Paulo Bento diante do Quirguistão.

Quanto aos filipinos, orientados por Sven Goran Eriksson, são últimos sem qualquer ponto amealhado.