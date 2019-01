Luiz Phellype convocado para o clássico, Geraldes e Miguel Luís de fora

Marcel Keizer convocou 18 jogadores para a receção do Sporting ao FC Porto, agendada para a tarde de sábado e a contar para a jornada 17 da Primeira Liga.

A novidade no lote de eleitos do técnico holandês passa pela estreia de Luiz Phellype, chamado para o confronto com os dragões.

O avançado brasileiro, reforço de inverno contratado ao Paços de Ferreira, faz assim a primeira aparição em convocados de Keizer desde que chegou a Alvalade, no final de dezembro último.

Bas Dost e Jovane Cabral, ausências notadas na partida com o Tondela devido a problemas físicos, integram igualmente as escolhas.

Em sentido contrário, Miguel Luís abandona as opções, ao passo que Francisco Geraldes continua a não contar para Keizer.

O Sporting-FC Porto arranca às 15h30 deste sábado, no Estádio de Alvalade. Jogo com relato na antena da Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.



Lista de convocados de 18 convocados de Marcel Keizer



Guarda-redes: Renan e Salin;

Defesas: Coates, Jefferson, André Pinto, Ristovski, Mathieu e Bruno Gaspar;

Médios: Bruno Fernandes, Petrovic, Wendel e Gudelj;

Avançados: Nani, Raphinha, Diaby, Luiz Phellype, Jovane Cabral e Bas Dost.