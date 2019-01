Marcel Keizer. "Título não fica decidido no clássico, mas precisamos de vencer"

Por estes dias, Marcel Keizer é um treinador "entusiasmado" pela estreia em clássicos ao serviço do Sporting, numa partida frente ao líder FC Porto que apresenta um avanço considerável de oito pontos.

No quarto lugar da tabela, o técnico holandês reconhece o contexto difícil que a sua equipa atravessa na corrida pelo título. Todavia, mesmo afirmando que uma derrota caseira diante do campeão não encerra as contas, Keizer sabe que o Sporting precisa de conquistar os três pontos.

"Amanhã chegamos a meio do campeonato e o título não fica decidido. Mas precisamos de ganhar, sabemos disso. É isso que representa o jogo de amanhã. Vamos defrontar uma grande equipa, que vem de uma série de 18 vitórias consecutivas. Perdemos em Tondela, é importante vencer mas não será decisivo para a questão do título", começou por alinhavar, em conferência de imprensa, debruçando-se sobre o considerável "fosso" pontual que separa os rivais.

"O FC Porto tem uma grande distância para nós e estão a fazer uma grande época. Mas amanhã vamos fazer o nosso jogo e tentar ganhar os três pontos. Todos os jogos são importantes mas para as equipas que lutam pelo campeonato tudo pode acontecer. Neste momento, o FC Porto é o clube que está em primeiro", argumentou.



Do futebol de alta pressão ao problema defensivo

O Sporting de "matriz Keizer" marca muito, é certo mas também sofre muito. Marcel Keizer foi questionado sobre essa dicotomia exibicional.

"A pressão alta no futebol também está relacionada com a qualidade de passe, se não existir não se pode jogar com pressão alta. É uma forma complicada de se jogar mas é positiva para a equipa. Tenho dado tempo aos jogadores para se adaptarem. Problemas defensivos? Obviamente que prefiro não sofrer golos, mas o futebol é um desporto em que se ganha a partir do momento em que se marca mais do que os golos que se sofre", rematou.

O Sporting-FC Porto arranca às 15h30 deste sábado, no Estádio de Alvalade. Jogo com relato na antena da Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.