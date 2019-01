Enfermeiros: Governo vai reconhecer categoria de especialista

Os enfermeiros especialistas em funções no Serviço Nacional de Saúde vão ser reconhecidos pelo Governo. A medida vai beneficiar cerca de 10 mil dos 18 mil profissionais com o título de especialista atribuído pela Ordem dos Enfermeiros (OE) e deverá custar anualmente 40 milhões de euros. A notícia está a ser avançada pelo jornal "Expresso".

As negociações entre Governo e representantes sindicais foram retomadas esta sexta-feira e prolongam-se até ao final do dia. O jornal escreve que, só depois de terminados todos os encontros, será conhecido se os períodos de greve convocados para este mês vão ser mantidos.

Ainda de acordo com o semanário, no orçamento individual de cada enfermeiro, a nova categoria representará, pelo menos, mais de 150 euros, o valor transitório anteriormente negociado com o Ministério da Saúde.

