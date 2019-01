Sérgio Conceição. "Enorme respeito" por Peseiro, mas Keizer dá "mais tranquilidade" ao Sporting

Sérgio Conceição só tem "enorme respeito" pelo trabalho difícil realizado por José Peseiro no Sporting mas a realidade é que a mudança técnica para os lados de Alvalade trouxe um Marcel Keizer que conferiu "mais tranquilidade" ao leão.

O treinador do FC Porto projetou o clássico com os leões, agendado para a tarde de sábado, sob a tónica de uma comparação entre o passado e o presente do adversário.

"Tenho um enorme respeito pelo trabalho de José Peseiro, mas o ambiente não era fácil. Com o novo presidente e novo treinador, o Sporting ganhou mais tranquilidade. Há dinâmicas diferentes, mas coisas que não fáceis de observar e descortinar", salientou, esta sexta-feira, em conferência de imprensa, tecendo mais elogios ao treinador holandês.

"Acho que o trajeto de Keizer está a ser positivo, até porque o campeonato português não é fácil. É sempre bom ter treinadores como Keizer que vem para aqui e traz coisas diferentes", prosseguiu, confessando a esperança de mais um clássico com emoções à flor da pele. Tal como gostava quando era jogador e tal como aprecia enquanto treinador.

"Espero viver emoções da mesma forma que tenho vivido ao longo da minha carreira. É um jogo com um rival que luta pelos mesmos objetivos que nós. Vamos fazer tudo para conquistar os três pontos", antevê, presumindo que o "objetivo do Sporting seja o mesmo", mesmo com oito pontos de avanço para os verde e brancos.

"A diferença pontual na tabela olhamos para ela até ao apito do árbitro. O jogo tem a sua própria história e, por isso, temos de entrar bem para conseguimos ganhar os três pontos", sublinhou.

Ora, pegando precisamente nessa diferença pontual assinalável, Sérgio Conceição não desequilibra a balança da responsabilidade entre FC Porto e Sporting.

"O FC Porto está habituado a estar no primeiro lugar. É um jogo importante para o adversário, que se perder fica a 11 pontos. Mas como é importante para eles, também é para nós", reforçou.

Questionado ainda sobre o horário de um clássico à moda antiga - 15h30 - Sérgio Conceição deixou o aplauso.

"Quero dar os parabéns a quem estabeleceu este horário, porque é um horário que faz bem ao futebol. Porque há muita gente que vai levar as famílias ao estádio. O espetáculo beneficia com este horário. Em termos das rotinas dos jogadores, não nos queixamos. Eu prefiro ter um estádio cheio, é extremamente motivante para quem joga", completou.



O Sporting-FC Porto arranca às 15h30 deste sábado, no Estádio de Alvalade. Jogo com relato na antena da Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.