Pepe "está disponível", mas Sérgio Conceição não garante presença no onze em Alvalade

Sérgio Conceição deixa em cima da mesa todos os cenários relativamente à utilização de Pepe no clássico com o Sporting.

Inscrito esta semana na Liga Portugal e pronto para ir a jogo, na leitura do treinador do FC Porto, o veterano defesa-central de 35 anos pode estrear-se em Alvalade na segunda vida de dragão ao peito. Mas quanto à titularidade, Sérgio alimenta o "tabu".

"Encontrei o Pepe bem, com uma vontade enorme de querer ajudar, com uma motivação que eu já lhe conhecia. É competitivo, trabalhador, muito sério, profissional e uma excelente pessoa. Está tudo 'OK' em termos burocráticos e está disponível", afirmou o técnico dos campeões nacionais, esta sexta-feira, durante a projeção do encontro com os leões.

"Nunca digo equipas ou convocatórias em véspera de jogo. Não o vou fazer hoje", enfatizou, relativamente a uma questão sobre a aposta em Pepe como titular ou suplente, reforçando ainda o compromisso que sentiu da parte do luso-brasileiro.

"Parece que o Pepe vem para aqui terminar a carreira de uma forma tranquila mas não é nada disso. A primeira coisa que ele me disse quando me cumprimentou foi: "Mister, eu quero competir". Essa disponibilidade é que é importante.

O Sporting-FC Porto arranca às 15h30 deste sábado, no Estádio de Alvalade. Jogo com relato na antena da Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.