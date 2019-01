Karanka deixa Inglaterra para se juntar a Mourinho no Real Madrid?

A saída de Aitor Karanka do Nottingham Forest está a levar a imprensa espanhola a incluir o técnico basco na equação do futuro do Real Madrid. Com José Mourinho "ao barulho", diga-se de passagem.

A surpreendente demissão do emblema inglês, na corrida pela subida à Premier League, estará a ser encarada com muita atenção pelo presidente dos "merengues", Florentino Pérez.

Karanka foi adjunto de Mourinho aquando da passagem do português pelo comando técnico dos madrilenos, entre 2010 e 2013. Por isso, o diário desportivo catalão Mundo Deportivo avança o cenário do desejo de Florentino em voltar a juntar ambos no Santiago Bernabéu.