"Perdóname" ao ritmo do samba. Neymar quer voltar ao Barcelona

"Dececionado e muito arrependido". É esta a frase que dá pano para mangas para a imprensa espanhola rotular o atual momento de Neymar no PSG e no futebol francês como desesperante, com o internacional brasileiro a desejar o regresso ao Barcelona.

Há época e meia, protagonizou o maior negócio da história do futebol, com os parisienses a bater a astronómica cláusula de 222 milhões de euros.

Mas voltemos à frase. Terá sido proferida pelo pai e representante de Neymar, que acrescentou que a "falta de projeto desportivo" do emblema francês estará na base da insatisfação do filho e motiva o objetivo de voltar a Camp Nou.

Tanto que, de acordo com o diário espanhol El Mundo, o progenitor estará já há vários meses em contactos com os catalães na tentativa de um "resgate".

A bola está agora do lado do Barça.