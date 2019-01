Doumbia - este é médio - a caminho de Alvalade

O Sporting garantiu a contratação de Idrissa Doumbia, de acordo com a edição desta sexta-feira do diário desportivo A Bola.

O médio-defensivo marfinense de 20 anos, é esperado em Alvalade durante o dia de hoje, adianta a referida fonte, para a realização de exames médicos, tendo-se concluído com sucesso as negociações com os russos do Akhmat Grozny, clube detentor do passe do jovem atleta.

O negócio custará aos cofres leoninos cerca de 2,5 milhões de euros, numa primeira fase, podendo encarecer mais meio milhão, mediante o cumprimento de objetivos de Doumbia de leão ao peito.

Em cima da mesa, para o "trinco" de 1m87, está um contrato de quatro épocas e meia, até ao verão de 2023.

Desta forma, Doumbia, que cumpriu a reta final da formação nos belgas do Anderlecht, está perto de se tornar no terceiro reforço de inverno do Sporting, depois de Luiz Phellype (ex-Paços de Ferreira) e Francisco Geraldes (resgatado do empréstimo ao Eintracht Frankfurt).