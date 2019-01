Aitor Karanka demite-se do Nottingham Forest

Aitor Karanka deixou de ser o treinador do Nottingham Forest. Em comunicado, o clube anuncia que o técnico espanhol pediu a demissão e revela que as partes chegaram a acordo.

Karanka, de 45 anos, cumpria a segunda época no clube e ocupava a 7ª posição do Championship, a quatro pontos de uma posição de "play-off" de promoção à Premier League.

O antigo adjunto de Mourinho tem carreira feita em Inglaterra, como treinador principal. Antes do Forest esteve quatro época no Middlesbrough. Tobias Figueiredo, João Carvalho, Diogo Gonçalves e Gil Dias fazem parte do plantel do clube inglês.