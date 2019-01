Ninguém vai apresentar os Óscares. É a primeira vez em 30 anos

A cerimónia dos Óscares vai sofrer, este ano, uma reinvenção. Pela primeira vez em quase três décadas, a mais famosa noite dedicada ao cinema vai ter um espetáculo sem apresentador.

Depois da polémica com o ator e comediante Kevin Hart, que desistiu de apresentar a cerimónia devido às críticas sobre afirmações que fez há mais de sete anos, a organização decidiu avançar com um modelo diferente e apenas experimentado em 1989.

Assim, em vez de um anfitrião, o espetáculo irá ter várias personalidades conhecidas, que irão apresentar diferentes segmentos da cerimónia.

Segundo várias fontes, os produtores e a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que organiza o evento, estão a esforçar-se para reunir os maiores talentos para a apresentação.

A cerimónia de entrega dos Óscares vai decorrer no dia 25 de fevereiro.

Selfies, pizzas e muito humor. Apresentações que marcaram

A cerimónia deste ano era para ser apresentada por Kevin Hart, mas o ator e comediante decidiu renunciar ao papel por não querer “ser uma distração numa noite que deve ser comemorada por tantos artistas talentosos incríveis”.

“Peço as minhas mais sinceras desculpas à comunidade LGBT [Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais ou Transgêneros] pelas minhas palavras insensíveis feitas no passado", escreveu na sua conta oficial no Twitter.